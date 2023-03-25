Akaryakıt fiyatlarına Mart ayı lokumu: Benzin, mazota zam indirim var mı? Güncel motorin LPG litre fiyatı

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe değişiklikler yaşandı. Benzin ve motorin litre fiyatları başta olmak üzere, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin yakından takip ediliyor. İlk olarak, motorinin litresine iki defa indirim yapıldı. Ancak doların 19 TL’yi geçmesiyle birlikte, bu kez motorine zam geldi. Motorin fiyatları 21 Mart tarihi itibarıyla 81 kuruş zamlandı. Bu durum, motorin kullanan araç sahiplerini olumsuz etkilemiştir.

Araç sahipleri akaryakıt cephesinde yaşanan indirim ve zam haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak 21 Mart Salı günü motorin fiyatına 80 kuruş zam yapılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından, benzin ve motorine yeni bir zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim veya zam gelecek mi?" İşte 25 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI? BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Lokum tadında indirimler bekleniyor...

Benzin fiyatı için Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 0,81 TL'lik bir indirim bekleniyor. Mazot fiyatı için şuan için indirim haberi bulunmuyor. Petrol fiyatları cephesinde yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için yeni indirimler söz konusu olacak.

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25 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatlarına son dakika detaylarına göre, henüz benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik henüz yok.

MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubunda 21 Mart 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 80 kuruş zam yapılmıştı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 MART 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,51 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,54 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 20,84 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 20,98 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL