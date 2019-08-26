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Altın Portakal’dan gençlere yeniden destek

26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 56’ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına yeni ve yeniden desteklerle geliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11
Altın Portakal’dan gençlere yeniden destek

26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 56’ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına yeni ve yeniden desteklerle geliyor. Bu yıl başlatılacak Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya’da ağırlarken, iki yıl aradan sonra festivale geri dönen Ulusal Yarışmalar da birçok genç sinemacı için film yolculuklarında önemli bir durak olmaya devam edecek. Başvuruların 6 Eylül’de sona ereceği Antalya Film Forum ise, yeni projeleri hayata geçirmek için Türkiye’deki en önemli film platformu olmayı sürdürecek.


Bu yıl “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez Antalyalı sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festival, Türkiye sinemasının geleceği olan gençlere desteğine devam ediyor. Bunlardan ilki, kültür, sanat ve sinema alanında bir gelecek düşleyen üniversite öğrencilerine, hayallerinin ilk adımlarını atmalarına imkan sağlamayı amaçlayan gençlik projesi Altın Portakal Sinema Okulu olacak. Festivalin bu yıl başlatacağı Sinema Okulu, Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya’da ağırlayacak. Projeyle ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Sinema Okulu’nu hayata geçirirken “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek” sözlerinden yola çıktıklarını belirterek, “Bilim, sanayi, turizm ve tarım alanında profesyonelleşmek isteyen gençler için sunduğumuz imkanlara, sinema ve sanatı da ekliyor; Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenciyi festivale davet ediyoruz. Festivalimizin konuğu olarak Antalya’da ağırlayacağımız bu 100 genç, festivaldeki tüm etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek, atölyelere katılabilecek ve ilham aldıkları yönetmenlerin yanı sıra, uluslararası alandan birçok sinemacıyla yüz yüze tanışabilme fırsatını yakalayacaklar. Biz buna ‘Altın Portakal Sinema Okulu’ adını verdik, böylece Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğimizin sinemacılarına gerçek bir atölye imkanı sunmuş olacak" dedi.



"Antalya bugünün ustaları için de ilk oldu"


Festivalin 50 yılı aşkın zaman boyunca sayısız usta sinemacıya da okul olduğunu belirten Böcek, “Derviş Zaim (Tabutta Rövaşata, 1996), Ferzan Özpetek (Hamam, 1997), Barış Pirhasan (Usta Beni Öldürsene, 1997), Serdar Akar (Gemide, 1998), Turgut Yasalar (Leoparın Kuyruğu), Uğur Yücel (Yazı Tura, 2004), Deniz Gamze Ergüven (Bir Damla Su, 2006), Özcan Alper (Sonbahar, 2008), Tolga Karaçelik (Gişe Memuru, 2010), Seren Yüce (Çoğunluk, 2010), Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan), Mehmet Binay ve M.Caner Alper (Zenne) gibi birçok yönetmen, başarılarının Türkiye’deki ilk halkasını Antalya’da attı. Öyle ki, bugün sektörün önde gelen isimleri sinema yolculuklarındaki ilk ödüllerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldı. Bu yıl, Ulusal Yarışmalar ile birlikte, genç ve bağımsız sinemacılara olan maddi desteğimiz de geri dönüyor. Kısa ve belgeselci gençlere verilecek ödüllerin yanı sıra, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk sinema filmiyle yarışan bir yönetmene de 100 bin TL değerindeki Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü yeniden festivale dahil ediyoruz. Genç ve bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum’a desteğimizi de toplamda 450 bin TL para ödülüyle sürdürüyoruz" diye belirtti.



Başvurular internet sitesinde


Altın Portakal Sinema Okulu’na başvurular, Türkiye’de radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim veya görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören tüm üniversitelilere açık ve ücretsiz olacak. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Sinema Okulu’na katılmak isteyen öğrencilerin, kısa özgeçmişleriyle birlikte hayallerini ve Altın Portakal Film Festivali’ne neden katılmak istediklerini anlattıkları bir mektubu, antalyaff.com/tr adresindeki formu doldurarak paylaşmaları yeterli olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11
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