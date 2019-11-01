Altın Portakal Film Festivali'nde Selahattin Demirtaş rezaleti! AK Parti'den çok sert tepki geldi

Bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Ah Asuman" öyküsünden uyarlanan, Ümit Kıvanç'ın yönetmenliğini yaptığı, Settar Tanrıöğen ve Halil Babür'ün başrolünü oynadığı kısa film, dün AKM Perge Salonu'nda, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Kısa Film Yarışması' kapsamında gösterildi.

"Demirtaş'ın eserinin festivalde yer alması çok üzücü"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, konuya ilişkin açıklamasında, filmin izletildiğini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Altın Portakal Film Festivali'nin prestijli ve dünyada tanınmış festival olduğunu aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Cezaevinde tutuklu olan, yaptığı açıklamalarla terör örgütü PKK'ya destek vermekten tutuklu bulunan bir siyasetçinin eserinin festivalde yer alması, çok üzücü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek için bir şey diyemiyorum, oturduğu koltuğun bedelini ödüyor. Bazı yerlerden destek alarak, o koltuğa geldi. O filmi Altın Portakal'da seyirciye izlettirerek, oturduğu koltuğun hakkını verdi. Dün filmin gösterimiyle birlikte parti teşkilatlarımızın telefonları susmadı. Arayan vatandaşlarımız, tepkilerini dile getiriyordu."

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş

"Hele bir de ödül alırsa..."

Filmin yayınlanmasının, hayatını kaybeden askerlere hakaret olduğunu savunan Taş, şunları kaydetti:

"Bunu kınıyoruz, Antalya halkı adına bunun takipçisi olacağız. Sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz. Festivale uluslararası boyutu biz kazandırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu festivale destek veriyor. Güzellikleriyle festivalin gündeme gelmesini istiyoruz. Bu festivalde daha sanatsal filmleri ve toplumun önemli konularına işaret eden filmleri görmek istiyoruz. Demirtaş, terörü destekleyen bir kişidir. O kişinin filminin burada yayınlanması ayıptır, skandaldır. Hele bir de ödül alırsa bu millete hakarettir. Bunu kabul etmeyiz, filmin ödül alması insanların aklıyla dalga geçmek demektir."