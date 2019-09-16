Altın Portakal festivalinden Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de başlayacak ve "öze dönüş" temasıyla gerçekleşecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödülü sahiplerinin belli olduğu belirtildi.

Açıklamada, onur ödüllerinin bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "Selvi Boylum, Al Yazmalım"a, rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin'e verileceği kaydedildi.

Ödüllerini açılış töreninde alacak iki usta oyuncunun, festival kapsamında Antalyalılara özel bir sohbete de katılacağı vurgulandı.