Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 874 bin lira, en yüksek 1 milyon 949 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 4,3 artışla 1 milyon 947 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 866 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 226 milyon 349 bin 133,78 lira, işlem miktarı ise 1.707,91 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 466 milyon 270 bin 698 lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 19 ton altın alarak resmi altın rezervini 498 tona çıkardı. Yılbaşından beri TCMB, Mart ve Mayıs ayları arasındaki yoğun net satışlar nedeniyle net satıcı (44 ton) olmaya devam ediyor.

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Polonya Merkez Bankası, altın rezervlerine 6 ton ekleyerek alımını sürdürdü. Altın satın alan diğer merkez bankaları ise Hindistan Merkez Bankası (3 ton), Çek Merkez Bankası (2 ton) ve Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası (1 ton) oldu.

WGC, "4. çeyreğe olumlu başlayan bu yılın merkez bankası talebi daha da yükselecek gibi görünüyor" dedi.

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Kuyumcular açıkladı, 200 TL uyarısı!

Öte yandan altın piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıları kararsız bırakıyor. Kuyumculardan altın fiyat tahmini gelirken altın yatırımı olanlara da uyarıda bulunuldu.

Altın yatırımı yapanların sayısında son dönemlerde çok önemli artışlar görüldü. Dolar kurunda baskılama yapılması, TL’de kalmanın yüksek enflasyon nedeniyle imkansız olması, borsanın düşüşe geçmesi gibi gerekçeler altın yatırımlarını çok daha önemli hale getirdi. FED’in faiz indirimlerine 2024’te başlayacağına dair beklenti de eklenince insanlar altına hücum ettiler.

Altın fiyatlarında son günlerde bir geri çekilme gözlemleniyor. Bu geri çekilme de yatırımcıların aklını karıştırıyor. Gram altın için şu anda kuyumcularda 1.952 TL’den işlem yapılıyor. Kuyumculardan yeni fiyat tahminleri gelirken altın yatırımcılarının çok dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

GRAM ALTIN 200 TL KAZANDIRACAK!

Altın piyasasındaki son gelişmelere dikkat çeken kuyumcu esnafı Şenol Demir, “Altın için yüksek bir yatırım potansiyeli var diyebiliriz. Parasını korumak isteyenler altın alımı yapıyorlar. İnsanlar artık çok daha garantici oluyorlar. Altına yatırılan paranın erimesi mümkün değil. Az artar veya fazla artar ama altın fiyatları artar. Vatandaşımız da bunu biliyor ve riske girmek yerine altın alıyor ve yastık altına atıp unutuyor. Çoğu müşterimiz altın yatırımını böyle yapıyor.

Altın fiyatları için yükseliş eğiliminden bahsedebiliriz. Şu anda bir duraklama dönemi yaşanıyor ama bu en fazla 1 hafta daha sürer. Sonrasında çok sert yükselen bir altın fiyatı göreceğiz. Gram altın fiyatı 2024’te 2.150 TL’nin aşağısında başlamayacak. Bu da yaklaşık 200 TL’lik artışa tekabül ediyor. Bu kazancı kaçırmak istemeyen altın alsın diyebilirim.” dedi.

ALTIN PİYASASINDA BEKLENTİLER!

Altın yatırımcılarına seslenen bir diğer kuyumcu esnafı ise Bekir Erdoğan olurken, “Altına çok büyük bir talep ile karşı karşıyayız. Piyasa artık bu yöne doğru evrildi. Altın fiyatlarında yükseliş olacağını söylemiştik ve bu yükselişleri de gördük. Ancak süreç daha bitmedi. Bahsettiğimiz yükselişleri daha görmedik. Yılın son 15 günü altın piyasasında kıyamet kopacak. Gram altında 2.200 TL hedefine doğru sert bir yükseliş olacak. Gelecek hafta açıklanacak olan FED faiz kararının ardından bu yükselişler başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Bu süreçte zaman zaman kar satışlarından geri çekilme olur ama altın kaybettiğini misliyle geri verecek. 2024 yılında ise farklı şartları konuşuruz.” ifadelerini kullandı.