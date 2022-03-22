Altın, petrol, Bitcoin... Küresel piyasalarda Powell rüzgarı!

FED Başkanı Powell’ın açıklamalarıyla tahvil getirileri üzerinde oluşan baskı hisse senedi piyasalarına da yansıdı.

Haftanın ilk işlem gününde ABD’de yüzde 0,4 düşen S&P 500 ve yüzde 0,31 ekside kapanan Nasdaq 100 endeksi yeni işlem gününün ilk vadeli işlemlerinde gerilemeye devam ediyor. Avrupa vadeli endeksleri de düşüşte.

Asya Borsaları ise Japon yenindeki düşüşün desteği ile yükseliyor. Hong Kong hisselerindeki yükselişte Alibaba Group Holding Ltd.’nin 25 milyar dolarlık hisse geri alım programı etkili oldu.

Petrol fiyatları yükselişi aralıksız dördüncü güne taşırken, son bir ay içindeki en uzun yükseliş serisine de ilerliyor. ABD ham petrolün varil fiyatı dört günde yüzde 20’nin üzerinde yükselirken, bu sabah 114 dolar seviyesinde. Brent petrolün varili ise dört günde yüzde 20 yükselerek 118 dolara yaklaştı. Bloomberg Dolar Endeksi Powell’ın açıklamaları sonrası yükseldi ve yüzde 0,22 artışla 1.197 seviyesinde.

FED Mayıs'ta 50 baz puan artırır mı?

FED Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası’nın mayıs ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, gerekmesi halinde faizleri 50 baz puan artırabileceğini söyledi.

National Association for Business Economics (NABE) tarafından düzenlenen konferansta “Fiyat İstikrarını Yeniden Sağlamak” başlıklı bir konuşma yapan Powell, “Bir veya birden fazla toplantıda federal fonlama oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek, bunu yaparız” diye konuştu.

Moderatörün Mayıs ayında yarım puanlık bir faiz artırımının mümkün olup olmadığını sorması üzerine de Powell, “Bizi engelleyecek ne var? Hiçbir şey: Yönetici Özeti” ifadelerini kullandı. Bu yönde bir kararın henüz verilmediğini vurgulayan Powell, açıklanan verilerin gerektirmesi halinde bu yönde bir adımın ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti.

Powell’ın ifadeleri son FOMC kararı sonrası yaptığı açıklamaya göre belirgin bir “şahinleşme” gösterdi. Fed mart toplantısında faizi 25 baz puan artırmış, daha fazla artış sinyali vermişti. Fed en son 2000 yılında 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz artışına gitmişti.