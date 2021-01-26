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Ekonomi Altın neden sürekli manevra yapıyor! Teknik uzman detayları paylaştı
Ekonomi

Altın neden sürekli manevra yapıyor! Teknik uzman detayları paylaştı

Güne sert manevralarla başlayan altın fiyatları dün yatay seyirde hareket ederken yükselişe geçti. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş için son durum değerlendirmesi yaparak her iki yatırım aracı için de iyimser tablo ortaya koydu. Şatıroğlu, altındaki sıkışmanın bu hafta biteceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:41:00 -
Altın neden sürekli manevra yapıyor! Teknik uzman detayları paylaştı

Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapatan altın fiyatları dün de aşağı yönlü seyirle hareket etti.. Ancak altın yeni güne manevra yaparak girdi. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe değer artışıyla başladı. Bunda serbest piyasada dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket etkili oldu. Uzun süredir altında yaşanan sıkışmayla ilgili değerlendirme yapan Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, dikkat çeken uyarılar geldi. Altın ve gümüş için iyimserliğini koruyan Şatıroğlu, tarih açıkladı...

'Altında sıkışma bu hafta bitiyor'

Altın fiyatlarıyla iligli twitter hesabından bir analiz paylaşan Tunç Şatıroğlu altındaki sıkışmanın bu hafta bitmesini beklediğini söyledi. Şatıroğlu, "Altın fiyatı üçgen içinde sıkışmaya devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar sıkışmaya devam edebilecek yeri var. Ancak sonrasında bir kırılma gelmesini ve tekrar yükselişe geçmesini beklerim." ifadelerini kullandı.

Gümüşün yükselişi daha güçlü olacak

Gümüş fiyatları da altınla birlikte dalgalanmadan nasibini aldı. 6 lira 10 kuruş bandına kadar çıkan gümüş fiyatları 26 Ocak salı gününde 6 lira 3 kuruş seviyesine kadar ilerledi. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar bandında işlem görüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüşteki hareketler altına göre daha fazla oluyor ancak yön için altın takip edilmeli. Altın yükselişe geçince gümüşün daha güçlü yükselmesini bekliyorum." iddiasında bulundu.

Güncel altın fiyatları

Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi gündemini takip edenlerin merak ettiği güncel rakamları haberimizde derledik. İşte saat 07.30'da kaydedilen altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI: 442,50 - 444,48

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI: 443,44 - 443,53

ALTIN/ONS ($) FİYATI: 1.861,32- 1.861,81

ÇEYREK ALTIN FİYATI: 709,38 - 725,05

CUMHURİYET ALTINI FİYATI: 2.838,03 - 2.891,92

YARIM ALTIN FİYATI: 1.414,56 - 1.450,33

ZİYNET ALTINI FİYATI: 2.838,03 - 2.891,92

ATA ALTIN FİYATI: 2.921,50 - 2.995,36

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI: 242,83 - 292,66

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI: 400,51 - 429,99

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