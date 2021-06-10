Altın neden düşüyor? Gram altın nereye kadar düşer?

Döviz kurlarındaki düşüş hiç kuşkusuz altın fiyatlarında kendini hissettirdi. Uzmanlar yatırım araçları arasında en gözde yatırım araçları arasında halen altının yerini koruduğunu söylerken, vatandaşlar altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşlerin sebebini merak ediyor. ABD Hazine tahvil getirilerinin bir yılın zirvesine yakın yükselerek altına olan talebi düşürmesiyle gerileyen altın fiyatları, ons başına 1.886,86 dolara kadar düştü.

Altın fiyatları ne oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.459,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem görmüştü.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından (10 Haziran 2021 saat 15:50 itibariyle ) 510,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın 844,00, cumhuriyet altın fiyatı 3.352,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif geriledi ve ons altın 1,890 doların altına indi. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması halinde varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi. Uzmanlar altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini, bunun için yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini söylüyor. Özellikle de 17 Haziran'da toplanacak olan Merkez Bankası piyasalar için oldukça önemli olacak. Merkez Bankası toplantısında faiz indiriminip gelip gelmeyeceği de bu toplantı sonrası belli olacak.