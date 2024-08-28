Altın neden düştü? Altındaki düşüşün sebebi belli oldu

Altın fiyatları çarşamba günü doların yükselmesiyle gerilerken, yatırımcılar eylül ayında yapılması muhtemel faiz indiriminin boyutuna dair daha fazla netlik için bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon raporunu bekliyor.

Spot altın bugün saat 06:13'te yüzde 0,4 düşüşle 2.514,11 dolar/onsa geriledi. Külçe altın 20 Ağustos'ta 2.531,60 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

ABD altın vadeli işlemleri %0,2 düşüşle 2.549,00 dolar/ons oldu. Dolar endeksi %0,1 artarak altının dövize göre cazibesini azalttı.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Piyasa, 2.532 olar/ons seviyesinin üzerindeki potansiyel yükseliş atılımını ateşleyecek bir katalizör bekliyor gibi görünüyor” dedi.

Altın için kısa vadeli trend, yeni zirvelere ulaşma potansiyeli ile güçlü olmaya devam ediyor. Wong, uzun vadede 2.585 ila 2.595 dolar aralığında bir dirençle karşılaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Piyasa katılımcıları, Federal Reserve'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerinin cuma günü açıklanmasını bekliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 2.757,08 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.618,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.224,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.306,30 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.393,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.515,20 Dolar