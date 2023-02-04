Altın neden çöktü? Hatice Kolçak açıkladı: Gram altın o rakama düşerse şaşırmayın
Altın fiyatlarındaki geri çekilme yatırımcıyı tedirgin ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan yeni tahminler geldi.
Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalında 'Altın neden çöktü?' sorusuna yanıt verdi.
Hatice Kolçak, altındaki gerilemenin tarım dışı istihdam verileri nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.
Kolçak yaptığı açıklamada, "100 dolara yakın bir düşüş oldu. Şu anda 1860 dolara kadar düştü. ABD'den önemli veriler gelecekti. 18.45 civarında veriler geldi. Gerçek anlamda düşüş tarım dışı istihdam verisinden sonra geldi. Ons altın bu yüzden düştü. Tarım dışı istihdam verileri beklentinin üzerinde geldi. Dünkü veriden sonra FED'in eli tam anlamuyla güçlendi. Bu FED'in faiz artırımı yapabileceği anlamına geliyor. Tüm veriler FED'i doğruluyor. Hızlı giden bir altının düzeltme yapması gerekiyordu. Bu normal bir durumdur. Altın biraz daha satış yerse ons altının 1830'lara kadar gerileme imkanı var. Satış yenirse gram altın 1100 liralara kadar düşebilir" dedi.
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