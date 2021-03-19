Altın ne zaman yükselişe geçer? Altın ne zaman çıkar?

Altındaki düşüş ne zamana kadar sürecek? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve gümüş de geriledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yükselecek mi sorusuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Altın ne zaman yükselişe geçer?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcısını “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” deyip düşüşleri görüp baskıyla hareket etmemesi konusunda uyardı. Dolardaki düşüşün kalıcı olmayacağını belirten İslam Memiş, “Önümüzdeki günlerde altın ve gümüşte agresif yükselişler göreceği. Bununla birlikte bazıları ‘Keşke ben de bu seviyelerden altın ve gümüş alsaydım’ diyecekler” dedi.

İşte İslam Memiş’in altın piyasasına ilişkin tahminleri...

- Geçtiğimiz 4 aylık süreç içerisinde altın ve gümüş yatırımcısı bu baskılanma bu düşüşle birlikte “Acaba yüzümüz ne zaman gülecek” sorularını sıklıkla sormaya başladı. Küresel borsalarda yaşanan ralliler, ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarındaki yükselişler, kripto para piyasalarında yaşanan agresif yükselişlerle birlikte altın ve gümüş fiyatları bu düşüş ortamında aslında büyük yatırımcılara, merkez bankalarına çok iyi alım fiyatları verdiği için Merkez Bankaları altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü kendi adına bir avantaja çevirdiğini hep beraber önümüzdeki aylarda görmüş olacağız.

Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında altın ve gümüş fiyatlarının agresif biçimde yükseliş göreceğiz. Bununla birlikte yatırımcılar “Keşke ben de bu seviyelerden altın ve gümüş yatırımı yapsaydım” diyecekler.

- Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artışından sonra özellikle yurtiçi piyasalarda Türk Lirası varlıklarında ister istemez değer artışı yaşandı. Yüzde 17’lik faizin 2 puanlık artışla yüzde 19’a yükseltilmesini hiçbir uzman da beklemiyordu. Piyasa 100 baz puanlık artış bekliyordu ve bu piyasalarda fiyatlanmıştı.