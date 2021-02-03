Altın ne zaman yükselişe geçecek? Ünlü ekonomistten çarpıcı açıklamalar

Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Altın ne zaman yükselişe geçecek?

Peki, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları yükselir mi? ABD Başkanı Biden yönetiminin Korona virüsü teşvik paketini onaylaması halinde ise altın yatırımlarının değer kazanması bekleniyor. Korona virüsü mutasyonunun yayılmasının panikle beraber klasik yatırım araçlarına olan ilgiyi artırması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda korona virüsü mutasyonu ile ilgili gelişmeler de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı açısından önem kazanacak.

3 Şubat güncel altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları her sabah olduğu gibi bu sabah da ekonomi gündemini takip edenlerin özellikle de altın yatırımcısının en çok merak edip araştırdığı veriler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere saat 10.00 sıralarında fiyatlar Kapalıçarşı odaklı olarak yeniden revize ediliyor. Ancak saat 07.30'da kaydedilen serbest piyasadaki rakamlara göre gram altın fiyatları 425 üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrak altın fiyatları da tgram altın gibi fiyatlardaki genel değer kaybının etkisiyle güne aşağı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 681 lira alış ve 698 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

428,43

428,50

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.840,68

1.841,15

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.741,97

2.793,83

YARIM ALTIN FİYATI

1.363,70

1.397,20

Dolarda sert düşüş devam ediyor

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2090, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 104,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1080 liradan, avro 8,7190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.861 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 yükselişle 55,4 dolardan işlem görüyor.

Sıkı duruş sürecek mesajı dolar kurunu baskılıyor

Ağbal'ın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.

Bu hafta yurt içinde gözler enflasyon verisinde olacak

Yeni haftada yurt içinde piyasaların gözü enflasyon verisinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

Dolarda düşüş sürecek mi?

Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceği tahmin etti. İsviçreli banka UBS ise 2021'in ilk çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 7 liralara kadar gevşeyebileceğini savunurken, Credit Suisse ise kurda kısa vadeli hedefi 7 lira olarak revize etti.