‘Altın ne zaman alınır?’ diye soranlar dikkat! Stratejist Cüneyt Paksoy şok detayı verdi

Türkiye’deki milyonlarca yatırımcı, altın fiyatları düşer mi artar mı?, altın ne zaman alınır? merakla araştırıyor. Yeni yatırım yapmak isteyenler gözlerini altın fiyatlarındaki dalgalanmaya çeviriyor. Durdurulamayan altın fiyatları şok etmeye devam ediyor. Uzman isimden gelen rakam ise milyonları şok ediyor. İşte Cüneyt Paksoy'un rakam vererek uyardığı şok detay…

Her hafta kendi rekorunu kıran sarı metal, yatırımcıların radarına takıldı. Milyonları uyaran Stratejist Cüneyt Paksoy, kritik öneme sahip değerlendirme yaparak altın için alım rakamı verdi.

ONS altının hareketlenmesiyle gram altın da yukarı yönlü seyrediyor. Sarı metalde alım fırsatı için ONS altın fiyatı tarafında direnç seviyesini de veren Cüneyt Paksoy, ons altın fiyatının 1800 dolar üzerinde kaldığı andan itibaren sıralı direnç noktalarının 1835, 1870, 1910 dolar olduğunu söyledi.

‘1800 dolar’

Altın ne zaman alınır diye kara kara düşünen yatırımcılara flaş değerlendirme yapan Cüneyt Paksoy şunları sıraladı; "ONS altın 1800 doları geçmedikçe altın alınmaz. 1800’e kadar hareketleri tepki olarak kaydediyor. 1800 üzerinde de kaldığı andan itibaren 1835, 1870, 1910 sıralı dirençler. Teknikte her zaman iki kere denenmiş bölgeyi de hesaba katarız. O hesap bizi tam 1650 noktasında temkinli olmaya çağırıyor. Oranın altında çünkü 1620 1500 bandı içinde yer aramaya başlarız. Orası sakat çünkü 1450 1500’ler trendin değişeceğini bölge.

Alım için fırsat olur ama çok zaman kaybettirir. 200 günlüğün altına sarkma var, 50 ve 100 günlük ortalamalarda. Satışa geliyor, dönüyor. Bunun ihlal olarak kalması daha önce ihlal olarak kaldı. Yani indikatörümüzde tam böyle aşırı satıma geldi. Ben yukarı gitmek istiyorum. Bunu ihlal olarak bırakırım diyor ama duygusuz olan ne yapar? Aşağı 1650, 1680 stopunu koyar yukarı yönlü düşünüyorsa. Aşağıda yeni alımlar için fırsat arar. 1800’ü geçiyorsa 1.800 1790’a stopunu koyar yoluna devam eder."