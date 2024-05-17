Altın ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Gümüş 11 yılın zirvesinde... 17 Mayıs 2024 gram altın fiyatı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Gümüş 11 yılın zirvesinde

altından daha güçlü ve hızlı bir artış seyreden gümüş yüzde 2,4 artışla ons başına 30,437 doları aşarak 11 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

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Gümüş bu yıl yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.

Bir diğer önemli emtia olan altın ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi. Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2.400 doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi.



Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 17 Mayıs Cuma günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 478 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 051 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.477,68

Satış: 2.478,04

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.388,94

Satış: 2.389,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.964,28

Satış: 4.051,59



CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.857,13

Satış: 16.156,81

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.903,79

Satış: 8.103,19

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.857,13

Satış: 16.156,81

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.389,16

Satış: 16.798,25

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.329,27

Satış: 1.746,02

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.255,80

Satış: 2.377,13