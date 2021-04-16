Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?

Altın düştü mü? Merkez Bankası kararı sonrası altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu bir hayli sorulmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın 15 Nisan anlık ve güncel altın fiyatları altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası Para Politikası Kurulu ilk kez faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası’nın faiz karası altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyordu. Son haftalarda ise altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareketlenemler sonrası altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne olur? Altın düştü mü? soruları da sorulmaya devam ediyor. İşte 16 Nisan saat 12:00 itibariyle altın fiyatlarında son durum bilgileri.