Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?
Altın düştü mü? Merkez Bankası kararı sonrası altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu bir hayli sorulmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın 15 Nisan anlık ve güncel altın fiyatları altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası Para Politikası Kurulu ilk kez faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası’nın faiz karası altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyordu. Son haftalarda ise altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareketlenemler sonrası altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne olur? Altın düştü mü? soruları da sorulmaya devam ediyor. İşte 16 Nisan saat 12:00 itibariyle altın fiyatlarında son durum bilgileri.
Altın fiyatları 16 Nisan Cuma günü sabah piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 450 TL’den işlem görmüştü. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı’nın faiz kararını açıkladı. TCMB faiz artırımına gitmeyerek faizi sabit tuttu. Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaya nasıl etki edeceği merak ediliyordu. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 16 Nisan saat 12:00 itibariyle itibariyle altın fiyatları, güncel ve anlık altın fiyatları.
Altın ne kadar oldu?
GRAM ALTIN FİYATI
456,23
458,17
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
458,40
458,47
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.764,27
1.764,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
733,26
749,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.933,73
2.989,23
YARIM ALTIN FİYATI
1.462,28
1.499,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.933,73
2.989,23
ATA ALTIN FİYATI
3.015,33
3.091,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
250,42
301,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
412,71
442,67
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,72
6,73
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,87
25,89