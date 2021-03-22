Altın ne kadar oldu? Altın kaç para, gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç para? 22 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakıdan takip ediliyor. Asya borsalarının açılmasıyla birlikte döviz ve altın fiyatlarındaki yükseliş göze çarptı. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın gram fiyatı cuma gününü 404,83 liradan kapatmasından sonra yeni haftaya gram altın, çeyrek altın, yarım atın, tam altın, cumhuriyet altını kaç parayla açacağı da dolar kurunun yükselmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Yarım altın ne kadar? Bilezik kaç para oldu? İşte 22 Mart Pazartesi Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri.