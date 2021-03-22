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Ekonomi Altın ne kadar oldu? Altın kaç para, gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç para? 22 Mart altın fiyatları
Ekonomi

Altın ne kadar oldu? Altın kaç para, gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç para? 22 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakıdan takip ediliyor. Asya borsalarının açılmasıyla birlikte döviz ve altın fiyatlarındaki yükseliş göze çarptı. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın gram fiyatı cuma gününü 404,83 liradan kapatmasından sonra yeni haftaya gram altın, çeyrek altın, yarım atın, tam altın, cumhuriyet altını kaç parayla açacağı da dolar kurunun yükselmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Yarım altın ne kadar? Bilezik kaç para oldu? İşte 22 Mart Pazartesi Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 08:33:00 - 2021-03-22 08:34:01
Altın ne kadar oldu? Altın kaç para, gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç para? 22 Mart altın fiyatları

Merkez Bankası'nda başkan değişikliğin ardından piyasalarda nasıl bir tepkisin olacağı merak ediliyordu. Piyasaların bu değişikliğe nasıl bir tepki vereceğinin ilk sinyalı Asya piyasalarının açılmasıya geldi. Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Doların yükselmesi altının yükselmesi demek olduğundan altın fiyatları da bir anda yükselişe geçti. Peki altın ne kadar oldu? Altın kaç para, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, 22 bilezik, 14 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

445,95

459,21

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

450,53

450,63

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.738,81

1.739,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

720,82

736,79

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.883,40

2.938,10

YARIM ALTIN FİYATI

1.437,19

1.473,56

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.883,40

2.938,10

ATA ALTIN FİYATI

2.760,15

2.831,89

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

244,72

294,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

403,56

433,17

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,65

6,67

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,66

25,69

 

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