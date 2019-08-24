Altın ne kadar? Gram çeyrek tam güncel altın fiyatları 24 Ağustos

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu sorularının yanıtını araştırıyor. Altın fiyatlarında bu haftaki yükseliş vatandaşları düşündürüyor. Gram çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ağustos cumartesi günü güncel fiyatları...

24 Ağustos cumartesi altın ne kadar?

İşte güncel ve son dakika altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün 281.670 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın gramı 282.370 liradan, ons altın 1.526.10 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1.887.60 liradan, 254.91 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264.77 liradan, 1.828.000 liradan alınan Tam altın 1828.000 liradan, 912.60 liradan alınan Yarım altın 912.60 liradan ve 456.30 liradan alınan Çeyrek altın 456.30 liradan satıldı.