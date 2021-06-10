Altın ne kadar düşecek? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ters yöne dönüş başladı altın fiyatları
Altın fiyatları bugün yatırımcısını şoke etti denilirse abartı olmaz. Kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde düğün ve nikahlara izin çıkmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçeceği bekleniyordu. Ancak anlık altın fiyatları bir hayli düştü. Gram altın 526 TL’ye kadar çıkması altına yatırım yapanları sevindirmişti. Ancak son iki gündür altın fiyatları düşmeye başladı. Peki altın neden düştü? Altın ne zaman çıkar? Altın ne kadar düşer? Gram altın kaç para? Çeyrek altın düştü mü çıktı mı? Çeyrek altın şuan ne kadar?
Altın yatırımı yapacak olanlar günlük ve anlık altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Altın yatırımcıların gözü açıklanacak enflasyon verisi ve sonrasındaki gelişmelerde. Ancak altın fiyatları enflasyonun açıklanmasını beklemeden altın fiyatları düştükçe düştü. Serbest piyasada altın fiyatları merak ediliyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi.
Altın düşecek mi çıkacak mı?
DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach yatırımcılara tavsiyede bulundu. Gundlach, dolarda düşüş beklentisini koruduğunu belirtti. Altın tarafında ise çok daha yüksek noktaya geleceğini kaydetti. Gundlach, altın için görüşlerinin kısa vadeli değil uzun vadeli olduğunu sözlerine ekledi. Gundlach "Dolar aşağı gidecek, kısa vade için beklentim nötr olsa da uzun vadede dolar endeksinin 70 seviyesinin altına inmesi ihtimal dışı değil" yorumunda bulundu.