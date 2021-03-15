Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? 15 Mart altın fiyatı

Çeyrek, altın, gram altın, 22 ayar altın fiyatları ile altın anlık altın fiyatları adeta baş döndürmeye devam ediyor. Altın fiyatları açıklanan kontrollü normalleşme sonrası hareketlenmeyi sürdürüyor. Özellikle de nikah salonlarının açılması ile birlikte düğün sezonunda yeniden başlaması altın fiyatlarında nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor. Altın kaç para? Nikah sonlarının kontrollü açılması düğünlerde hediye takacaklar hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu? İşte 15 Mart 2021 Pazartesi altın fiyatlarında son durum haberleri.