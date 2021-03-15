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Ekonomi Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? 15 Mart altın fiyatı
Ekonomi

Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? 15 Mart altın fiyatı

Çeyrek, altın, gram altın, 22 ayar altın fiyatları ile altın anlık altın fiyatları adeta baş döndürmeye devam ediyor. Altın fiyatları açıklanan kontrollü normalleşme sonrası hareketlenmeyi sürdürüyor. Özellikle de nikah salonlarının açılması ile birlikte düğün sezonunda yeniden başlaması altın fiyatlarında nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor. Altın kaç para? Nikah sonlarının kontrollü açılması düğünlerde hediye takacaklar hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu? İşte 15 Mart 2021 Pazartesi altın fiyatlarında son durum haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 08:10:00 - 2021-03-15 08:10:50
Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? 15 Mart altın fiyatı

Çeyrek, altın, gram altın, 22 ayar altın fiyatları ile altın anlık altın fiyatları adeta baş döndürmeye devam ediyor. Altın fiyatları açıklanan kontrollü normalleşme sonrası hareketlenmeyi sürdürüyor. Özellikle de nikah salonlarının açılması ile birlikte düğün sezonunda yeniden başlaması altın fiyatlarında nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor. Altın kaç para? Nikah sonlarının kontrollü açılması düğünlerde hediye takacaklar hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu? İşte 15 Mart 2021 Pazartesi altın fiyatlarında son durum haberleri.

GRAM ALTIN FİYATI

420,18

422,49

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,97

420,08

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.727,86

1.728,12

ÇEYREK ALTIN FİYATI

672,14

687,01

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.687,83

2.738,90

YARIM ALTIN FİYATI

1.339,72

1.373,65

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.687,83

2.738,90

ATA ALTIN FİYATI

2.780,46

2.850,78

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

230,30

278,12

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

380,26

408,97

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,31

6,32

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,02

26,04

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