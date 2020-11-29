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Ekonomi Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum
Ekonomi

Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum

Altın fiyatları merak ediliyor Gram altın fiyatı, çeyrek altın kaç para? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide reform çıkışı sonrası tarihin rekorunu kıran çeyrek altın 530 TL seviyelerinde seyreden 450 TL’ye kadar düştü. Altın fiyatları, Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra daha da düştü. Bu hafta 463 bandından seyreden gram altın Peki altın düşecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:26:00 - 2020-11-29 13:27:00
Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum

Altın fiyatları 29 Kasım Pazar günü kaçtan kapattı? soruları altına yatırım yapanlar tarafından sorulmakta. 29 Kasım Pazar saat 13:21 itibariyle altın fiyatları aşağıdaki seviyelerde işlem görüyordu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 448,83 TL

Gram altın satış fiyatı 449,33 TL

Çeyrek altın nekadar?

Çeyrek altın alış 730,20 TL

Çeyrek altın satış 740,40 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış 2.920,90 TL

Cumhuriyet altını satış 2.958,10 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış 1.460,40 TL

Yarım altın satış 1.492,60 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik 406,67 TL

22 ayar bilezik satış 422,40 TL

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