Altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son haftalarda sert yükselişlerin yaşandığı gibi rekor seviyede inişlerde söz konusu oldu. Rusya’dan gelen korona virüs aşısının bulunduğunu ve aşıya tescil verildiğinin açıklanması, bunun yanında dünya genelinde yaşanan gelişmeler altının yükseliş seyrini bir anda tersine çevirdi. Altın ons fiyatının düşmesi beraberinde gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarına da an be an yansıyor. Kapalı Çarşı'da altın fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları Kurban Bayram tatili sonrası rekor üstüne rekor kırdı. Altının önü alınamaz bir şekilde yükselmesi altına yatırım yapanları sevindirirken, düğün, nişan yapacak vatandaşlarının yanında altın üzerinden borcu olanları ise bir hayli üzdü. Ağustos ayı başında 490 TL’ye kadar çıkan gram altın geçen hafta başından itibaren düşmeye başladı. Peki yeni haftaya altın fiyatları ne oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Ağustos Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

17 Ağustos güncel altın fiyatları

Alış (USD): 1.943,99 Satış (USD): 1.945,18

Gram altın ne kadar?

Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 460,25 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Alış Fiyatı: 740,30 TL Satış Fiyatı: 755,20 TL

Yarım altın ne kadar?

Alış Fiyatı: 1.480,60 TL Satış Fiyatı:1.510,20 TL

Tam altın ne kadar?

Alış Fiyatı: 2.961,00 TL Satış Fiyatı: 2.991,00 TL

Gram altın ne kadar yükselir?

Ons altında yaşanan sert yükselişlere nazaran temmuz ayının sonundan itibaren dolar Türk lirası kurunda kayde değer yükselişler gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın fiyatlarının rekor bir yükseliş yaşamasına neden oldu. 490 TL sınırını zorlayan gram altın, ons altında yaşanan düşüş ile birlikte kur üzerindeki sınırlı düzeyde geri çekilmenin etkisinin de yaşanmasıyla birlikte 440 liraya kadar düştü. Gram altına yatırım yapılmaya devam edilmesi durumunda 456 ile 465 ve 470 TL seviyelerinde gram altının işlem göreceği tahmin edilmekte