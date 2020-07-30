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Ekonomi

Altın ne kadar? Altın fiyatları son durum altın bugün ne kadar altın son dakika fiyatı

Çeyrek altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son günlerde aldı başını gidiyor. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları yükseldikçe bayram yaparken, altın borcu olanlar, düğün, nişan yapacaklar ise altın fiyatı çıktı mı, altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı, altın fiyatları çıkıyor mu, altın ne kadar daha çıkar, altın ne kadar çeyrek ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatı, gram altın fiyatı 2020 bugün satış canlı anlık fiyatları merak ediyor. İşte altın son dakika gram altın, çeyrek altın, bilezik fiyatları ne kadar oldu? Sorularının cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:35:00 - 2020-07-30 13:51:18
Altın ne kadar? Altın fiyatları son durum altın bugün ne kadar altın son dakika fiyatı

Son dakika haber: altı yükselişi ne zaman duracak, gram altın fiyatları yükselişi ne zamana kadar devam edecek? Gram altın, çeyrek altın, bilezik fiyatları ne kadar oldu? Altının hem yatırım olarak düşünenler için hem de düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerde hediyelik olarak alınması altın fiyatlarının yükselişini etkilemekte. Altına yatırım yapan ya da yapacak olanlar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve altın çeşitlerini anlık olarak takip etmekte. Son günlerde altın fiyatları zirve üstüne zirve yapıyor. Koronavirüs nedeniyle askıya alınan düğün ve nişanların normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte altın fiyatlarına talebin artması altın fiyatlarının yükselmesine etki eden faktör olarak görülmekte. Kurban Bayramı öncesinde piyasalardaki son durumu merak eden yatırımcılar altın fiyatlarını yakından inceliyor. İşte 30 Temmuz güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

446,39 TL

450,82 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

438,95 TL

439,04 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.970,26 TL

1.971,44 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

702,51 TL

718,02 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.809,29 TL

2.862,53 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.400,25 TL

1.435,65 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

249,98 TL

290,15 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

403,98 TL

419,61 TL

 

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