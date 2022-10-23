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Ekonomi Altın ne kadar? 23 Ekim güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Altın ne kadar? 23 Ekim güncel altın fiyatları:

Altın alacak olanlar 'Güncel altın fiyatları' konusunu araştırıyor. Peki, gram altın ne kadara satılıyor? Canlı altın fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-10-23 11:15:00 -
Altın ne kadar? 23 Ekim güncel altın fiyatları:

Ekonomiyi yakından takip edenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Bilindiği gibi cuma günü piyasaların kapanış günüydü. İşlemler kapanış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Altın ne kadar? 23 Ekim güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 990,97 TL

Satış: 991,37 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.638,00 TL

Satış: 1.670,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.264,00 TL

Satış: 3.342,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.528,00 TL

Satış: 6.652,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.560,47 TL

Satış: 6.684,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 915,94 TL

Satış: 925,11 TL

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