Altın ne kadar? 23 Ekim güncel altın fiyatları:
Altın alacak olanlar 'Güncel altın fiyatları' konusunu araştırıyor. Peki, gram altın ne kadara satılıyor? Canlı altın fiyatları:
Ekonomiyi yakından takip edenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Bilindiği gibi cuma günü piyasaların kapanış günüydü. İşlemler kapanış fiyatlarıyla işlem görüyor.
Altın ne kadar? 23 Ekim güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 990,97 TL
Satış: 991,37 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.638,00 TL
Satış: 1.670,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.264,00 TL
Satış: 3.342,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.528,00 TL
Satış: 6.652,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.560,47 TL
Satış: 6.684,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 915,94 TL
Satış: 925,11 TL
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