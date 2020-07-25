Altın 'mükemmel fırtına' denilen sürece girdi! Analistler kritik durumu değerlendirdi

Küresel ekonomiyi vuran koronavirüs salgını bu yıl piyasalarda iki ‘süperstar’ yarattı. Virüsün olumsuz etkilerine karşı açıklanan devasa ekonomi paketlerinin desteği ve son zamanlarda yeniden alevlenen ABD-Çin gerilimi, altın ve gümüşü piyasaların yıldızı yaptı. Altın 9 yılın, gümüş 6.5 yılın zirvesine yükseldi. Spot altın son 6 ayda 315 dolar yani yüzde 20 yükselirken, gümüşün son 1 yıl içinde getirisi yüzde 30’u aştı. Altın ve gümüş analistlerin verdiği direnç seviyelerini çok hızlı bir şeklide aşıyor.

Spot altın dün akşam saatlerinde 1.905,13 doları gördü. ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19 salgınında durum daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek açıklamasında bulunması sonrasında piyasalarda artan güvenli liman talebi ons altına yüklü alım getirdi.

Portföy yöneticisi BK’nın FX uzmanı Boris Schlossberg, reel faizin baskı altında olduğu ve siyasi gerilimlerin tırmandığı dönemde altına talebin arttığını belirterek, “Mevcut piyasa rejimi orta vadede yükseliş için mükemmel bir reçete hazırladı” diyor.

Robeco Varlık Yönetimi’nden Jeroen Blokland de “Değerli metaller ‘mükemmel fırtına’ya yakalandı. Agresif para politikaları tahvil getirilerinin yükselmesini engelliyor. Bu da reel getirileri aşağı çekiyor. Merkez bankalarının gevşemeci para politikalarını devam ettirmesi devalüasyon demek. Bunun da altın ve gümüş fiyatları için tek bir sonucu olur; daha da yükselmek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Altın gözünü 1921 dolara dikti

Teknik göstergelere bakıldığında spot altında yukarı hareketin sürmesi için geçilmesi gereken ilk seviye olan 1.880 dolar/ons aşıldıktan sonra birkaç işlem günü içinde 1.900 dolar da devrildi. Analistlere göre fiyatlarda 1.900 dolar direncinin aşılması bundan sonra potansiyel yükseliş için pozitif sinyal anlamına geliyor.

Analistlere göre altının gözü artık tarihi zirvesi 1921 dolarda. Altının zirveye ulaşmasına sadece birkaç dolar kaldı. Yani yüzde 1’den prim yapması halinde altın rekorunu egale edecek. Zirve seviyelerine oldukça yaklaşılması ve sert yükseliş nedeniyle direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir. Ancak uzmanlara göre çıkış hareketi gücünü koruyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

420,56

422,22

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

418,49

418,84

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.900,95

1.903,16

ÇEYREK ALTIN FİYATI

669,58

684,80

13 / 21

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.678,33

2.730,82

YARIM ALTIN FİYATI

1.334,98

1.369,60