Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, vatandaşlara toprağa yatırım yapma konusunda çağrılarda bulundu.

Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılan Kaan Sarıaydın, 'Altını şu an satıyorlar değil mi? E alma vakti geldi artık. Toprak için ise son şans' dedi.

İşte Kaan Sarıaydın'ın o açıklamaları:

Yatırım aracı nedir? Altın, dolar, gümüş dedik ama yatırım aracı topraktır. İç Anadolu’dan ve Doğu Anadolu’dan metropollere gelen gençler bir an önce geldikleri yerlere geri dönsünler. Metropollerde sürünmeyin, gidin toprağınıza sahip çıkın. En büyük yatırım toprak ve bunun için de son şans artık. Türk yolu açıldı, hazır olun. Kripto para yatırım değil. O yatırım değil o tuzağa düşmek. Altını şu an satıyorlar değil mi? E alma vakti geldi artık. Burası uçacak. Bill Gates, Türkiye’den 56 bin dönüm aldı. Paravan şirketler üzerinden bunu yaptı. Bir şey diyorsak anlayın. Para artık yön değiştirdi. Para buraya geliyor. Büyük şirketler yatırımlara başladı. Yabancılar, Türkiye’den toprak alıyor. Bir öngörüleri var ki alıyorlar.