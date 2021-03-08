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Dünya Altın madenlerinin yeri açıklanınca oraya akın ettiler!
Dünya

Altın madenlerinin yeri açıklanınca oraya akın ettiler!

Kongo'da altın yataklarının keşfedildiği haberlerinin yayılmasının ardından Kongolular, bölgeye akın etti. Kongolular, elleriyle ve küreklerle topraktan çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:51:00 - 2021-03-08 23:57:17
Altın madenlerinin yeri açıklanınca oraya akın ettiler!

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, altın izdihamına ilişkin görüntüler kayda geçti.

Güney Kivu bölgesinde yüzlerce Kongolu, altın yataklarının keşfedildiği haberini alır almaz Luhihi köyüne akın etti.

Yüzlerce Kongolu altın için toplandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongolular, elleriyle ve küreklerle topraktan çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu.

Altın toplama işlemi sırasında yaşanan izdiham kameraya yansıdı.

Madencilik faaliyetleri yasaklandı

Madenciler, tüccarlar ve Kongo Silahlı Kuvvetleri (FARDC) üyelerinin Luhihi çevresindeki maden sahalarını terk etmeleri istendi.

Yetkililer, yaşananların ardından bölgedeki tüm madencilik faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Kongo'da temel araç ve gereçlerle madenlerin çıkarılması "geçim madenciliği" olarak adlandırılıyor ve bu yöntem ülkede oldukça yaygın.

 

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