Altın kuru: Altın fiyatları çakıldı mı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Eylül 2022 altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarıyla birlikte çakıldı. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 974 lira seviyesine kadar geriledi. Peki yarım gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, tam altın ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 16 Eylül 2022 altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 973,87 liradan alınıyor, 974,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.577,96 liradan alınıyor, 1.603,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.438,88 liradan alınırken, 6.550,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.658,82 liradan alınıyor, 1.658,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.439,83 liradan alınıyor, 6.552,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.156,72 liradan alınıyor, 3.213,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,294.0295 TL

Satış: 6,394.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 886,29 liradan alınıyor, 916,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları Fed'in agresif faiz artırımı yapacağı beklentileriyle ons altın 1.700 dolar, yurt içinde de gram altın 1.000 TL seviyesinin altına çekildi.

ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber ons altın son 13 ayın en düşük seviyesi olan 1.660 dolara geriledi.

Altın yorumcuları, FED'in faiz politikaları nedeniyle altın fiyatlarının bir süre daha düşüş gösterebileceğini, yıl sonunda ise gram altının 1400 lira seviyesine çıkacağını öngörüyor.