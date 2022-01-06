Altın konusunda her dediği çıkan Haluk Özdil tahminini apar topar güncelledi: Altının 1000 lira olacağı tarih...

Altın ve dolarla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Haluk Özdil'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz hafta 'Ne Var Ne Yok' programına katılan Haluk Özdil, altın fiyatlarının Haziran ayında yeniden 1000 liraları göreceğini söylemişti.

Özdil bu kez tahmini güncelleyerek tarihi öne çekti ve Mart ayını işaret etti.

İşte Haluk Özdil'in o açıklaması:

Arık iş raydan çıktı. Dünyada enflasyonu kimse durduramıyor. Altına kaçış başladı. Altının yükselişi dünyaya bir mutluluk getirmeyecek. Bunu görmemiz lazım. FED artık altını dizginleyemez. Gram altını direk olarak dolara bağlantılı değildir. Altın ufak ufak sağlıklı yükseliyor. Altın Mart ayı gibi 1000 lira olabilir. Ama gidip arabanızı satıp altına filan yatırmayın. Zengin oldum, demeyin. Küçük yatırımcı dolarla çok uğraşmasın. Ama altını alın, kenarda kalsın.