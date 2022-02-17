Altın kaça çıkar? Altın düşer mi, çıkar mı? Altın 1450 TL mi olacak?

Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimden destek bulmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik ABD cephesinden yapılan açıklama sonrası ons altın salı günü 1881 dolara çıkarak 8 ayın zirvesine ulaşmıştı. Rusya ve Ukrayna gerilimine bir de Fed’in mart ayından itibaren faiz artırımına ilişkin sinyal vermesi altın fiyatlarını bir hayli yukarıya çekti. Altın fiyatlarına ilişin son dakika açıklama İslam Memiş’ten geldi. Peki altın çıkacak mı düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar olur? Gram altın fiyatı yeniden 1000 TL olur mu?

Altın fiyatları son durum ne olur?

Altın ve para uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin tahminini açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de Merkez Bankası'nın faiz kararında sürpriz yapmayacağını söyledi."14:00’de TCMB’nin faiz kararı var. Burdan da sürpriz bir karar beklemiyorum" diyen İslam Memiş, altın ve dolarda agresif bir yükseliş beklemediğini ifade edip, yatırımcıyı yükseliş için zamanın daraldığı konusunda uyardı. İşte İslam Memiş'in altın, dolar ve gümüşle ilgili yaptığı açıklamaları "Son alım fırsatını vermeden yıl içinde öngördüğüm yükselişin başlamasını beklemiyorum. Ancak zaman daraldı. 1-2 hafta içindeki geri çekilmeli son düşüş olarak göreceğim.

Her ne kadar faiz artırım sürecini başlatsa da enflasyon süreci çok sancılı olacak. 2021’de manipüle edilen emtiaları 2022’de tutamazlar. Çünkü başka yalan kalmadı. 2022 yılı için öngördüğüm ons altında 2.150 dolar, gram da 1.450 lira. Ons gümüşte 40 dolar gramda 20 lira seviyelerinde değişiklik yoktur. 1-2 hafta içindeki öngördüğüm geri çekilmeleri son fırsat olarak yorumlayacağım. Ve 1-2 hafta içindeki düşüş öngörüm devam ediyor. Özellikle gümüşün 2022’de yine altına kıyasla daha fazla değerleneceği öngörümü anımsatmak isterim. Gümüşün 2022’de altını tahtından eden bir fiyatlama ile yılı tamamlamasını bekliyorum."