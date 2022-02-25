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Ekonomi Altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Ekonomi

Altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Peki altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-02-25 00:42:00 -
Altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Altın fiyatları, Altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? gibi sorular, arama motorlarından araştırılıyor.

İşte saat 00.38 itibariyle altın fiyatları

ALTIN (TL/GR)
Alış 857,27 Satış 857,49

Cumhuriyet Altını
Alış 5.658,00 Satış 5.839,00

Çeyrek Altın
Alış 1.417,00 Satış 1464,00

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