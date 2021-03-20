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Ekonomi Altın kaç para? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart altın güncel fiyatlar
Ekonomi

Altın kaç para? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart altın güncel fiyatlar

Küresel borsalarda yaşanan ralliler, ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarındaki yükselişler, kripto para piyasalarında yaşanan agresif yükselişlerle birlikte altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki altın kaç para? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart altın fiyatları güncel son durum bilgileri. İşte altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, bilezik fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:42:00 - 2021-03-20 10:43:07
Altın kaç para? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart altın güncel fiyatlar

Merkez Bankası’nın 200 puanlık artış kararından sonra döviz piyasalarında sert düşüşler gördük. Gram altın ve  gümüş fiyatları da bundan olumsuz etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Merkez Banaksı Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrası altın fiyatları da merak edilmeye başlandı. Peki 20 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatlarda son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

411,18

417,36

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

404,57

404,83

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.744,62

1.745,85

ÇEYREK ALTIN FİYATI

647,32

661,90

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.589,27

2.639,51

YARIM ALTIN FİYATI

1.290,59

1.323,80

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.589,27

2.639,51

ATA ALTIN FİYATI

2.686,59

2.756,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

225,26

272,27

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

372,12

400,51

GREMSE ALTIN FİYATI

6.661,00

6.853,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,08

6,09

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,22

26,27

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