Altın, İran-İsrail geriliminden nasibini aldı!

Ortadoğu’daki gerilime ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla ons altın 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Gece saatlerinde 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara kadar yükselen ons altın, dün 2 bin 384 dolara geri çekildi.

Brent petrolün varil fiyatı da 86.85 dolardan 90.75 dolara kadar yükseldikten sonra 88.90 dolara geriledi.

GRAM ALTIN 2 BİN 500 TL’Yİ AŞTI

Dolar/TL dün sabah güne 3.60 seviyesinde tarihi zirvesine yakın başladı. Ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın da bankalar arası piyasada 2 bin 552 TL ile rekor kırdı.