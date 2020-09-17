Altın ile ilgili piyasaları altüst edecek çıkış: 1700 lira olacak

Altın dalgalanmalar devam ediyor. Dün gece FED toplantısından gelecek açıklamaların altına nasıl yansıyacağı büyük tartışma konusu olmuştu.

Dün gece saatlerinde 475 liraya yükselen gram altın şu sıralarda 470 liradan işlem görüyor.

Bloomberg’in istihbaratından stratejist Mike McGlone’in açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

McGlone, “Altın 2025 yılında 7 bin dolara doğru gidiyor. Trend dostane kalırsa bu olacak. Bu seferki altın rallisinin daha sağlam temelleri var” dedi.

Stratejist Ertan Öz, McGlone’ın açıklamalarını ve paylaşılan grafiği değerlendirerek, “Grafikte de bu var. Altın 2023’TE 4300 bandına çıkacağını söyledi. Dolar TL’yi 7,5 kabul edersek 2023’te 1030 TL, 2025’te ise 1700 TL olacak demektir” dedi.