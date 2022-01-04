Altın için zorunlu bir duyuru yapan Haluk Özdil'den şok tahmin: Söylemeye çekiniyorum ama altın...
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarının geleceği ile ilgili şoke eden bir açıklamada bulundu. Haluk Özdil'e göre yakında altın yüzünden bir savaş çıkabilir.
Dün katıldığı bir televizyon programında ABD Merkez Bankası'nın altını artık baskılayamaz hale geldiğini ve bu küresel piyasalar için büyük krizin başlangıcı olabileceği yorumunu yapan araştırmacı yazar Haluk Özdil bu kez sarsıcı ifadeler kullandı.
Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, ABD'nin altın yüzünden bir dünya savaşı çıkarabileceğini kaydetti.
Altının artık altın çağı artık başladı. Artık bu yükselişi FED bile durduramayacak. Altının yükselişi tehlikeli bir durumu yansıtıyor. Tehlike büyük. Ons altını baskılayamayan ABD Merkez Bankası çok zora girecek. Altın yükselmeye devam edecek. Bu videoyu zorunlu olarak yayınlama gereği duydum. Dünyadaki yükseliş durdurulamayacağı için Türkiye’de de yükselecek. Bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama eçmişte Hitler ile bir savaş çıkarılmıştı. Şu an benim tedirginliğim bundan. Hiperenflasyon var. ABD bir dünya savaşı çıkarabilir. Büyük reset uğruna bunu yapabilirler. Maalesef 2022 yılının bize mutluluk getirmeyeceğini düşünüyorum. Doğal afetlerin olacağı bir yıl olarak gösteriliyor.
Dün TV5'te yaptığı açıklama
Haluk Özdil, Tv5'te ekranlara gelen Gizli Dosya programında, "Altının onsu 1829 doları gördü. ABD sürekli kağıt para bastı. Altın ons tarafındaki yükselme sistemsel bir çöküşün habercisi olabilir. FED artık altını baskılayamaz hale gelebilir. Altına kaçış başlayacak. Korktuğumuz felaket durum işte o zaman gerçekleşebilir. Yani bir gün bankalara gittiğimizde kapıların kapalı olduğu dönemleri görebiliriz. FED’in en korktuğu senaryo. Bence sanki bu yaz belki ufaktan ya da bilinçli olarak küresel yapının da istediği kontrollü çöküş gerçekleşebilir" ifadelerini kullanmıştı.
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