Altın için 'zirve' açıklaması

Gram altın, ons altın ve dolar kurundaki yükseliş ve düşüşle doğru orantılı hareket ediyor.

Vatandaşlar, Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap ararken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altın fiyatları hakkında Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.

Altın için olabilecek en kötü senaryodan bahseden Ergezen, şunları kaydetti:

"Ons altın için yaşanabilecek en kötü senaryo likiditenin azalacağı endişeleri. Bu durumda varlık fiyatlarında ciddi bir satış görebiliriz. Ons altın fiyatları da bundan olumsuz etkilenebilir. Peki bu durumda ne olur? Şu anda ons altın için 1680 dolar seviyesi çok kritik. Yukarı da 1767 seviyesi var. Bu iki nokta arasında ons altın bant hareketi sergiliyor. Olumsuz bir senaryoda 1680 bandının kırıldığını aşağıda 1570'lere doğru bir hareketin olabileceğini ve yükselen trendin kırılma durumu test edilebilir."

"Altın için en olumsuz senaryo bu olacaktır"

Ergezen, sözlerinin devamında, "Fed faizleri artıyorum sürecine girerse bu tüm emtialar ve tüm varlıklar genelinde olumsuz fiyatlanacaktır. Ons altın fiyatları özelinde de aşağı yönlü bir düşüş trendi başlayacaktır. Altının 1680 seviyesinde tutunmasının da bir hayli zor olacağını önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yükselişten ziyade artık aşağılarda dip arama çabalarının olacağını söyleyebiliriz. Altın için en olumsuz senaryo bu olacaktır. Altında, eski Fed Başkanı Bernanke'nin 2013 yılındaki konuşmasından Donald Trump'ın başkan olduğu döneme kadar ki yıllarda görülen düşüş hareketini görme olasılığımız da var. Ama merkez bankaları faiz artırmaya başlamasa bile ons altın şimdiden bu olası faiz yükselişlerini fiyatlamaya başladı." diye konuştu.

"Ons altın tarafında ciddi satışlar görülebilir"

Ergezen, "Peki faiz artışı olduğu zaman ne olur? Artış olduğu zaman şöyle bir risk var altın için. Ons altın aynı zamanda bir değer ve bir nakit birimi. Piyasalarda yaşanılacak sert satışlar, özellikle riskli varlıklarda yaşanılacak sert satışlar, teminat açıkları ve 'Marjin call' nedeniyle ons altın tarafında ciddi satışları beraberinde getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altın için en iyi senaryoyu açıkladı

"Altın için en iyi senaryo ne olur? Altın fiyatları 2021'de 2075 dolar tarihi zirve seviyesini geçebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Ergezen, "Altın için yükseliş trendi hala devam ediyor. Ons tarafında 1680 seviyesi kırılmadıkça buralardan yukarı doğru toparlanma görülebilir. En iyi senaryo ne olabilir? Altın bir değer enstrümanı. Aynı zamanda riskten kaçınmada birimi. Enflasyona karşı korunma birimi." dedi.

"Bu durumlar, ons altının yeniden zirve seviyeleri görmesine yol açabilir"

Uzman isim, "2021'de küresel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor. Bununla beraber enflasyonda artış olması bekleniyor. ABD'de enflasyonun yüzde 2'nin üzerine çıkabilmesi mümkün. Bu anlamda baktığımız zaman enflasyon gerçekleşmesi beklentilerin üzerinde olursa burada ons altın için yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir hareket, risk iştahında artış, yüksek likidite burada tekrar ons altının yeniden zirve seviyeleri görmesine yol açabilir ki, bu durum aslında olasılık dahilinde." iddialarında bulundu.

"Altın bundan olumlu etkilenir"

Ergezen, "Her ne kadar piyasada tahvil faiz getirilerinde bir artış olsa bile çok ciddi bir likidite var. Çok ciddi bir talep var. Burada tahvil faiz getirilerindeki geri çekiliş ile beraber, 'Fed'in faiz artışını düşünmüyorum' mesajları devam ederse ki ons altında 1680 seviyesinin kırılması zor. Olası bir beklentileri aşan bir enflasyon görülmesi durumda ise 1792-1900'lerin geçilmesi ile beraber 2000 dolarlara doğru bir hareket görebiliriz." iddialarında bulundu.

Altın için orta ve uzun vadede en rasyonel beklenti nedir?

Uzman isim, "Ons altın 1792 seviyesinin altında kaldıkça ben yükseliş trendinin süreceğini düşünmüyorum. Bu anlamda benim için 1767 düzeyi ilk önemli seviye. Bu düzeyin üzerine çıkarsa, altın artık yatay bir kanalın içerisine girmiş diye düşünebilirim." dedi.

Ergezen, "1792'nin üzerine çıkarsa da tekrar yükseliş eğiliminin olacağını söyleyebilirim. Onun haricinde yaşanan her yükseliş tepki alımı olarak kalacaktır. Bunları göz önüne alırsak düşüş ihtimalini daha yakın görüyorum." dedi.