Altın için 'Yok artık' dedirten tahmin! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler

ABD’de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon altını hareketlendirdi. Ons altında hedefler yeniden 2.000 doların üzerine çıktı. Bir yatırım uzmanı, altının şu an teknoloji hisseleri gibi döngüsel yani saldırı amaçlı bir varlık olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.

Çarpıcı altın yorumu! 'Saldırı için kullanılmalı'

Ukrayna'da çatışmaların şiddetleneceği beklentileri ve ABD ile İngiltere'de enflasyonun güçlü şekilde yükselmesi uluslararası piyasalarda spot altın fiyatlarını yüksek tutuyor. Yatırımcı, enflasyondaki hızlı artış nedeniyle güvenli liman olarak altını tercih etmeyi sürdürüyorlar. Bu hafta 1.981 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın için analistler, fiyat 1.975 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça 2. 000 dolar/ons seviyesinin üzerinin hedefleneceğini belirtiyorlar. Yatırım uzmanı Fred Lane, şu an altının savunma aracı olmaktan çok yüksek getiri sağlaması beklenen saldırı amaçlı hisseler gibi görülmesi gerektiğini söylüyor.

ABD’de enflasyonu son 40 yılın zirvesine kadar çıktı. Bu açıklanan enflasyon verisiyle birlikte piyasalarda tedirginlik artarken Fed’in faiz konusundaki daha şahin bir tutum içerisinde olması beklentisi oluştu. Bu gelişmelerle birlikte hisse senedi piyasası satış baskısı gözlemlenirken, altın tarafında güçlenme yaşandı. Ukrayna'da çatışmaların yeniden şiddetleneceği beklentisi de fiyatlara yansıyor.

Finans kuruluşları altında bu hafta meydana gelen yükselişleri daha büyük yükselişleri tetikleyeceği görüşünde.

1 yıl içinde 2.500 dolar beklentisi

Lane Generational da altının güvenli bir liman olarak değerlendirilmesinin "önemli" olduğunu savunuyor. Yatırım şirketinin yönetici ortağı ve kurucusu Fred Lane, altının artık savunma amaçlı değil, teknoloji hisselerine benzer şekilde döngüsel yani saldırı amaçlı varlıklar arasında gördüklerini söylüyor. Lane altının bundan bir yıl sonra ons başına 2.500 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Fiziksel altın rezervlerinden 20 kat daha fazla kağıt altın olduğuna dikkat çeken Lane, “Bunlar opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri. Yatırımcı çıkıp da ‘fiziksel altın istiyorum, altının teslim edilmesini istiyorum' demesi durumunda, inanılmaz bir karmaşa yaşanırdı” diyor.

Uzmanlara göre altının 1.975-1.980 doları koruması, sonraki hamleleri için önemli. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda direnç seviyeleri olarak sırasıyla 2.015 ve 2.049 dolar izlenecek. Aşağı hareketlerde ise 1.952 dolar önemli bir destek olarak görülüyor.

*ANZ Bank'taki ekonomistler, altının enflasyona karşı iyi bir korunma aracı olmaya devam ettiğini düşünüyor. Bankaya göre fiyatların 1.920-50 dolar bandından çıkması ve 1.960 doların üzerinde kırılma yapması yükseliş sinyali olarak görülmeli. Banka, artan jeopolitik gerilim ve stagflasyon riskinin yatırımcıları fonları altın gibi güvenli limanları teşvik etmesi nedeniyle yakında 2.000 doların görülebileceğini söylüyor. *Credit Suisse ekonomistlerinin raporuna göre, sarı metal yukarı yönlü eğilim gösteriyor. İsviçre merkezli banka, “1.877 doların üzerindeki altın, daha geniş yatay aralıkta ani bir yukarı yönlü eğilimi koruyabilir” diyor. Banka altında beklenti aralığının genişlemesi için fiyatların 2.070-2.075 dolara gelmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gerçekleşirse direnç olarak 2.280/2.300 dolar bölgesinden bahsedilebileceğini belirtiyor. 1.877 doların altına gerileyen bir fiyatın ise 1.826 dolara varan satışlar doğuracağı uyarısı yapıyor.

Goldman da rekor hedefini koruyor

ABD’li yatırım kuruluşu Goldman Sachs, altın fiyatlarının bu yıl içinde 2.500 doları aşmasını bekliyor. Goldman Sachs ekonomistleri, altın için tahmin ettikleri rekor seviyelere doğru artışın gerekçesi olarak Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya ekonomisindeki yavaşlamanın yanı sıra Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından hammadde ve ürünlerdeki fiyat artışını gösteriyor. Goldman Sachs'a şu anda altın için mükemmel bir fırtına oluşmuş durumda ve bu hikayenin üç ayağı var. Birincisi, Avrupa gibi yerlerde enflasyon ve durgunluk endişesiyle altın için güçlü yatırımcı talebiniz var. İkincisi, merkez bankası alımı. Çin ve Türkiye gibi yerlerde dolarsızlaştırma nedeniyle rezervini çeşitlenen merkez bankaları var. Üçüncüsü ise altın EFT'lerine girişlerin giderek artıyor olması.