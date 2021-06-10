Altın için yeni tahmin geldi! Uzman isim 'Özellikle dikkat edilmeli' diyerek uyardı

Piyasaları Haber7’ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "ABD’deki enflasyon belirsizliğine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Memiş, Küresel ekonomiler için korktuğumuz senaryo hiper enflasyon endişesiyle birlikte bütün dünya ekonomileri ciddi anlamda tahribata uğrayacak” dedi.

Piyasalarda altın fiyatları şu sıralarda 514 liradan, dolar ise 8,52'den işlem görüyor.

İşte İslam Memiş’in açıklamaları;

Piyasalar için kritik hafta

Piyasalarda son 1 haftalık kritik bir sürece girdi. Bugünden itibaren önümüzdeki haftaya kadar piyasalarda ciddi bir dalgalanma bekliyoruz. Şuan itibariyle dolar kuru 8 58 lira seviyesinde altının gram fiyatı 519 lira gümüşün gram fiyatı da 7 68 lira seviyesinde işlem görüyor. İşsizlik rakamı bugün açıklanacak, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı var en önemlisi de ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Bu veriler bugün için önemli. Önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası FED’in faiz toplantısı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz toplantısı var. Önümüzdeki haftada piyasalar açısından oldukça önemli. Ondan önce de ABD Başkanı Baydın ile Sayın Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi olacak. Bu görüşmenin olumlu geçeceğini tahmin ediyorum. Hatta beklenenden daha iyi geçeceğini ön görüyorum. Dolayısıyla da yurt içi piyasalarda dolar yatırımcısı dikkat etmeli.

Faiz kararı takip edilecek

Özellikle dolar tarafında 8 50 lira seviyesinin altına sarkmalarda bir düşüş trendi 8 30 hatta 8 25 lira seviyesine kadar devam edebilir. Yani dolar tarafındaki kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabilir. Dolar takipçisi bunu yakından takip etmeli. ABD Merkez Bankası FED’den faiz artırımı beklenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyebilir. Faiz indirimlerini Ağustos ayına öteleyebilir diye tahmin ediyorum. Haziran ayında Merkez Bankasının faizleri pas geçmesi dolar kurunda düşüşleri olumlu yönde destekler. Dolar kurundaki düşüşler önümüzdeki hafta hızlanabilir. Dolar yatırımcısı dikkat etmeli. Dolar tarafında ön gördüğüm geri çekilmede altının ve gümüşün gram fiyatında da geri çekilmelere neden oluyor. Özellikle gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Bu düşüşler 500 lira seviyesine kadar devam edebilir. Bugün ABD tarafından enflasyon verisi açıklanacak böyle bir dalgalanma göreceğiz bugün ve yarın. Bu iki haftalık süre içerisinde 500’lü rakamları görürsek yatırımcısı için sürpriz olmamalı.

538 lira seviyesine kadar yükselmiş olan gram altın vardı karşımızda. Orta ve uzun vadeye bakarsak hem gümüşün gram fiyatında hem altının gram fiyatında hem dolar kurundaki yükseliş trendine devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Kısa vadeli geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. 517, 514. 502 lira seviyeleri var aşağıda destek seviyesi olarak. Bu beş yüzlü rakamları alık fırsatı olarak kullanması gerekiyor. Çünkü gram altın/TL fiyatında tekrar540-560 lira seviyesinden sonra yine yıl içinde yükselişlerin 600 lira seviyesine kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.

Gümüşün gram fiyatı 7,60 lira seviyesinin altına sarkmasında düşüşlerini 7,40 belki 7,25 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Bu da gümüş alacak yatırımcısına iyi bir alım fiyatı sunabilir. Ama orta ve uzun vadede baktığımızda gümüşün gram fiyatında yine 10-12 bant aralığında takip etmeye devam edeceğiz. Yine orta ve uzun vadede bu yıl için gümüşün ons fiyatında 35-40 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Altının ons fiyatında 1960 dolar seviyesinde yukarı yönlü kırıldıktan sonra bu yükselişlerin 2100 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yıl içinde yükselişlerini sürdürebilir. Buradaki ana trend; kısa vadeli döviz kurlarında altın ve gümüşün gram fiyatlarında bir düşüş ama bu düşüşlerde yatırımcısına alım fırsatları verecek.

Hiber enflasyon endişesi

Yine yıl içinde yıl sonuna kadar dolar kurunda 9 lira seviyesinin üzerindeki ataklar hem altının gram fiyatını hem gümüşün gram fiyatının da yukarı yönde hareket edebilir. Çünkü ABD’de ciddi bir enflasyon belirsizliği var. Hiper enflasyon geliyor ama hiper enflasyon bütün dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkileyecek. Ve bu yaz özellikle kuraklıkla birlikte gıda fiyatlarında yaşanan bu fahiş fiyatlarla birlikte dünya ekonomisi ciddi anlamda zoe günler geçirecek. O yüzden insanlar çok dikkat etmeli, yatırımcılar çok dikkat etmeli. Kısa vadeli geri çekilmelerin rehavetini üzerinden atmalı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli, varlıklarına sahip çıkmalı. Mümkün olduğunca da varlıkları üzerinden uzun vadeli düşünmeli. Küresel ekonomiler için korktuğumuz senaryo hiper enflasyon endişesiyle birlikte bütün dünya ekonomileri ciddi anlamda tahribata uğrayacak. 2020 yılının en korkulu süreci kovid-19’du. 2021 yılının en korkulu süreci ekonomileri için hiper enflasyon olacak. Gıda fiyatlarındaki artışlar olacak o yüzden bence toprağı ve arazisi olan insanların toprağına sahip çıkmalı. Tarım biraz daha ön planda tutulmalı. Bu yaz özellikle dünya genelinde kuraklık bütün dünya ekonomilerinde gıda enflasyonunda ciddi artışlara neden olabilir.