Altın için uzman isimden şok tahmin: Bu fiyata kadar gerileyebilir!

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 784 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1781 dolar seviyesinde bulunuyor. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor" şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 778 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 783 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 789,01 lira seviyesini, en düşük ise 771,43 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.27 itibarıyla yüzde 1,55 oranında yükselişle 786,83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1284 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 284 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1791 dolar seviyesini; en düşük ise 1781 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1781 dolardan işlem gördü.

Ons altın 1625 dolara kadar gerileyebilir

"Kasım ortasında 1870 dolara kadar yükselen ons altın, geride kalan üç haftada yüzde 4,5 değer kaybına sahne olarak 1789 puana geriledi." diyen Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Bu hareket 15 Aralık'ta ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarında kesinti hızını arttırması ve 2022 yılı içinde faiz artırımlarını başlatması beklentiyle ilişkilendirilebilir." dedi.

Karayazıcı açıklamasının devamında şunları söyledi:

Son 5-6 işlem gününde ons altın bir dengelenme çabası içinde görünse de Fed beklentisi ile ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması en önemli riski. Geride kalan 18 aylık dönemi ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında dalgalanarak geçiren bu cephede ben bir süre daha bunun devam etmesi ihtimalini daha yüksek buluyor, 2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor.

Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.