Altın için şok duyuru! Ekonomist Hatice Kolçak açıkladı: Bayram sonrası bankadaki altınlarını buna çeviriyorum

Gram altında yatay seyir devam ederken ons altın tarafında düşüş sürüyor. Dolar kurunun yukarı yönlü hareketi nedeniyle güçlü duran gram altının akıbeti küçük yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Konuyla ilgili kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Hatice Kolçak, elindeki dijital altınları fizikiye çevireceğini söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Dolar uzun zamandan beri burada tutuluyor. KKM’deki insanları memnun edebilmek için doların ufak ufak yükselmesine müsaade edilmesi normal. Ons altın 1735 dolara kadar geldi. Ons tarafı en kötü zamanını yaşıyor. Şu an piyasada en güçlü dolar…Gram tarafı avantajlı şu an alım için. Çünkü ons baya diplere geldi. Arkadaşlar ben hem fiziki hem de dijitalde gram taşıyorum. Artık makas açılmaya başladı. Fiziki ile dijital altın arasında baya bir fark oluştu. Yani bankadaki altını bozdurup fiziki altın deseniz, çok fiyat farkı oluşuyor. Dolayısıyla ben artık fiziki altına dönüş yapacağım. Bankadaki altınımı fiziki altına çevireceğim. Ons bir parça yükseldiği zaman gram altını onsa çevireceğim. Sonrasında da fiziki gram altın alacağım. Şimdi bekliyorum. Bayram sonrasında yapmayı planlıyorum. Bunun haberini vermiş olayım" dedi.