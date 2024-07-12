Altın için sakın hareket etmeyin: Kritik gün! Akıbeti belli olacak... Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı

Elinde altın birikimi bulunanlar, kısa veya uzun vadede altın fiyatlarına dair bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

Bu kapsamda piyasadaki hareketlilik anbean takip ediliyor.

Altın fiyatlarının tahmini, birçok değişkeni içeren karmaşık bir süreç.

Altın fiyatlarını etkileyen temel faktörler arasında faiz oranları, enflasyon, jeopolitik riskler, döviz kurları, ekonomik veriler ve piyasa talebi yer alıyor; Fed kararı da bunlardan birisi.

ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve veya Fed) her ay belirlediği kararlar, altın piyasası üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

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31 Temmuz'a dikkat

Fed Temmuz 2024 kararı, ayın 31'inde saat 21.00'da açıklanacak.

Faiz indirimi olursa, yatırımcılar güvenli liman varlıklarına yönelme eğilimine girebilir. Bu durumda altın güvenli liman olarak kabul edildiği için talep artabilir ve fiyatlar yükselebilir.

Faiz oranları yükselir ise, tahviller ve banka mevduatları gibi faiz getirisi olan varlıklar daha cazip hale gelir. Yatırımcılar, daha yüksek getiri elde etmek için bu tür varlıklara yönelirler.

Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğundan, yatırımcılar arasında daha az çekici hale gelir ve bu da altın talebini azaltabilir.