Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 1 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

#1
Foto - Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.

#2
Foto - Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

#3
Foto - Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

1 Ocak Perşembe gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

#4
Foto - Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Bu sabah itibarıyla; Dolar 42,956 TL'den işlem görüyor.

#5
Foto - Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Euro ise 50,551 TL seviyelerinde seyrediyor.

