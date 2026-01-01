Döviz piyasası yeni yılın ilk gününe nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 1 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
Kontak çevirecekler dikkat! 1 Ocak 2026 akaryakıt tabelaları değişti: Yeni yılın ilk sabahında dev ÖTV zammı pompalara yansıdı
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 1 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
1 Ocak Perşembe gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:
Bu sabah itibarıyla; Dolar 42,956 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 50,551 TL seviyelerinde seyrediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23