Altın için kritik uyarı

Piyasalarda artan para arzıyla birlikte yatırımcıların altına olan ilgisi arttı. A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarının seyrine yeni bir boyut kazandırarak farklı bir yorum yaptı. Karabulut, “Özellikle daha yüksek fiyatlama söylendiği zaman burada temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarının seyrini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz 2011'deki o altın hareketini yaşadık" açıklaması yapan Karabulut, "Özellikle daha yüksek fiyatlama söylendiği zaman burada temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Altında hangi şartlarda yukarıya doğru gideceğiz" diyen Karabulut, pandemide ikinci dalga ve ekonomilerin tekrar kapanacağı beklentisi hakim olursa fonların nakit ihtiyacı sebebiyle altındaki pozisyondan çıkış olabileceğini belirtti. "O yüzden ben altın tarafındaki hareketin temkinli olabileceğini ifade ediyorum" açıklamasını yapan uzman isim, risk ve getiri itibariyle altında yüzde 50 yüzde 50 şansın olduğunu vurguladı.