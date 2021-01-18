Altın için kritik soru! 2013 senaryosu tekrar yaşanır mı?

Altın fiyatları 8 senenin ardından ilk kez Ocak ayını düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor. Bloomberg News'dan Eddie van der Walt'ın haberine göre, altın için yüksek sezon olarak düşünülen Ocak ayında, altının zayıf bir seyir izlemesi 2021 yılının kalanında satışların artabileceğine dair riskleri de artırıyor.

Çin’de yeni ay yılı kutlamaları yaklaşırken artan mücevherat, sikke ve külçe altın satışları nedeni ile Ocak ayında altına talep genellikle yüksek olur. Altın, geçtiğimiz yıllardaki 10 Ocak ayının 8’inde ralli yaparak son 10 yıldaki Ocak aylarında ortalama yüzde 3,7 yükseliş kaydetti.

Altın en son 2013'ün ocak ayında düşüş kaydederken bu tarih altına yatırım yapan piyasa işlemcilerinin 1980 yılından beri gördükleri en büyük düşüş olarak akıllarda kaldı. 2013 senesinde fiyatlar 12 ayda yüzde 28 düşüş kaydederken, bu düşüşün neredeyse yarısı Nisan ayında yaşanan iki günlük çakılma nedeni ile gerçekleşti.

2013 yılında da şu anda olduğu gibi Borsa yatırım fonlarında normalden yüksek kârlara sahip pozisyonlar bulunuyordu. Sonrasında ise bu pozisyonlardaki likiditasyon yüzde 45’lik bir düşüşe sebep olarak iki sene sürecek bir düşüş eğilimini beraberinde getirmişti.

Yeni tehlike

Altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlar, 2020’nin Ekim ayında 3.460 tona ulaşırken 2012’deki rekorun 900 ton yukarısında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe günü yaşanan 23 tonluk altın satış dalgası ise Kasım ayından bu yana pozisyonlardaki en büyük iki günlük düşüş oldu.

8 sene önceki senaryodaki gibi altına dayalı borsa yatırım fonlarında yaşanan satış, Fed varlık alım programını küçültmeye dair sinyal verirse reel faizlerin yükselmesine sebep olabilir. Fakat Jerome Powell bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söylese de bazı politika yapıcılar senenin geri kalanında bunu uygulamak isteyebilir.

2013 yılı ve şu anki düşüş arasındaki bir diğer benzerlik ise Çin’den yeni ay yılı kutlamaları için gelen talebin de zayıflaması oldu.

Şu an için dünya küresel toparlanmanın erken aşamasında ve muhtemelen reel faizler de yukarı yönlü bir hareket görülecek ve bu da faizden etkilenmeyen altının bir değer saklama aracı olarak tercih edilmesini düşürecek.