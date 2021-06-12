Altın için kritik iddia: Gelecek yılın sonuna kadar...

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken iddialar gelmeye devam ediyor.

Aylık olarak yükselen fiyatların ardından, değerli metal piyasasında duyarlılık değişimi görülmeye başlandığı belirtildi. Bu ay altın, reel getiriler bir ayın en düşük seviyesi olan eksi 94 baz puana düşmesine rağmen ONS başına 1.900 doların üzerinde kazanamadı. Enflasyon, altın piyasasında baskın faktör olmayı sürdürüyor.

Bazıları için, ABD Çalışma Bakanlığı’nın Tüketici Fiyat Endeksi’nde Ağustos 2008 yılından beri en büyük artış olan %5’lik bir artış bildirmesinden sonra hafta sonuna doğru altının zayıflığı biraz sürpriz oldu. Değişken gıda ve enerji fiyatları, 1992’den bu yana en güçlü artış olan yıl içinde %3,8 arttı.

Weber Global Management’ın başkanı ve ortağı olan Briton Hill, yeni verdiği bir röportajda artan enflasyon tehdidini perspektife koydu, "Diyelim ki S&P 500 %5 veya %6 yükselse de enflasyon oranı %8 artsa. Kağıt üzerinde herkes para kazandı ama reel olarak para kaybetti. Çünkü enflasyon oranı çok yüksek. Dikkat etmezseniz, böyle bir şeyi kaçırabilirsiniz. Ve bittiğinde çok geç olur. Zaten servetin çoğunu kaybettiniz." dedi.

"Gelecek senenin sonuna kadar..."

Mevcut piyasa ortamına rağmen altın zarar görüyor, çünkü enflasyon baskıları artıyor olsa da, ABD ekonomik toparlanması sürdükçe bu baskıların azalacağına dair hala bazı beklentiler var.

Kriptokoini bankaların, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yeni zirveler yapacağına dair inançlarının bir kısmını kaybettiğini belirtiyor.

Bu hafta Societe Generale’deki analistler, altının 2.000 dolara giden yolunun biraz daha karmaşık hale geldiği konusunda ikazda bulundu. Yatırım talebine bakıldığında Societe Generale analistleri, bu yıl 100 tonluk girişin fiyatları ONS başına 2.000 dolara çekmeye yeterli olacağını söylüyor. Banka bu yılki fiyat tahmininden emin olmamasına rağmen, analistler 2022 için çok daha fazla inançları olduğunu söylüyor. Analistler, altın fiyatlarının gelecek senenin sonuna kadar ONS başına 1.750 dolara düşeceğini öngörüyorlar.

Societe Generale analistleri, "Reflasyon ticaretinde 2021’de akışların pozitif olmasını bekliyoruz, ancak yükselen oranlar, altın fiyatını etkileyen çelişkili güçler olduğu anlamına geliyor." iddialarında bulundu.

"Altın fiyatları çok daha fazla yükselecek" iddiası

Fakat altın için farklı düşünenler de var. Bu hafta, Jeff Gundlach, altın fiyatlarının çok daha fazla yükseleceğini iddia etti. Gundlach, dolarda düşüş bekliyor ve altın tahminini bu faktör üzerine kuruyor.

"6 ila 12 ay boyunca altını tutmak için taktiksel bir durum var"

Invesco’nun baş yatırım stratejisti Kristina Hooper da piyasa hakkında ilginç bir görüşe sahip. Hooper, enflasyon baskılarının geçici olmasını beklerken, 6 ila 12 ay boyunca altını tutmak için taktiksel bir durum olduğunu da söylüyor.

Hooper, enflasyonun iyileşmeden önce muhtemelen çok daha kötüleşeceğini vurguluyor.