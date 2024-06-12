Altın için kritik gün! Gözler o toplantıda

ABD enflasyon rakamları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bugün belli olacak.

Karar öncesi ons altın fiyatı, yüzde 0,15 düşüşle 2.313 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.406 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.939 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

DOLARDA SÜPER ÇARŞAMBA GÜNÜ

Küresel satış baskısının etkisiyle haftaya dalgalı seyirde başlayan döviz kurları, yeniden yatay bant aralığına yerleşti.

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Dolar/TL, güne yüzde 0,04 düşüşle 32,36 civarında başladı. Euro/TL ise 34,79 seviyesinde el değiştirdi.

Analistler, TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde yansıtmaya yeni yeni başladığını belirtti. Bu durumun sağlıklı bir hareket olduğu ifade edildi.

FAİZ VE ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD enflasyon verisine çevrildi.

Enflasyon verisi saat 15.30'da açıklanacak. Ülkede manşet enflasyonun yıllık yüzde 3,4 civarında gelmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 artması öngörülüyor.

Enflasyonun ardından Fed faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.

İNDİRİM İÇİN ERKEN TARTIŞMASI

Fed'den yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimi beklenirken, eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği tartışılmaya başlandı.

Bankacıların hesaplamasına göre, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi geçen hafta 6 milyar dolara yükseldi. Net rezervler dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1,5 milyar dolarla pozitife geçmişti.