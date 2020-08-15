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Ekonomi

Altın için kritik açıklama! Uzmanı altının neden yükselip düştüğünü açıkladı

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları tarihin en yüksek seviyelerini gördü.Bu hafta Salı gününden itibaren düşüşe geçen ve yatırımcıları endişelendiren altının, çarşamba günü itibari ile tekrar yükselişe geçmesi sebebiyle ünlü uzman Stephen Innes, altındaki bu dalgalanmaların sebebini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:06:00 -
Altın için kritik açıklama! Uzmanı altının neden yükselip düştüğünü açıkladı

Altın rekorlar üstüne rekor kırarken geçtiğimiz haftadan bu yana bir günlük de olsa fiyatlarında düşüş olmuştu. Akabinde tekrar yükselişe geçen altın için ünlü Uzman Stephen Innes, kritik açıklamalarda bulundu.

Salı günü girdiği düşüş trendinde 2013 yılından itibaren yüzde 5,7’lik düşüşle en büyük rekorunu kırmıştı. Bu düşüş yatırımcıları altından uzaklaştırırken, Ons fiyatlarının artması tekrar yükselmesine neden oldu.

Geçen hafta altının düşmeye başlamadan hemen önce yapılan ünlü analist Jim Wyckoff’un açıklaması 2075 dolar seviyelerinde seyreden altının 2200 dolara yükseleceğini öngörmüştü.

Altın fiyatının aniden düşmesinin nedeni

Amerika’da mart ayında başlayan pandemi nedeniyle işsizlik başvuru oranları ilk kez 1 milyonun altına düşmesiyle, ABD’nin 10 yıl vadeli tahvil faizleri en yüksek seviyelere çıkması nedeniyle yatırımcılar tahvile yöneldi. Yüksek faiz isteyen yatırımcılar altınları bozup tahvil almasıyla altın fiyatları düşmeye başladı.

Fiyatlar artacak mı?

Geçen yıla göre yüzde 30 artış gösteren altın, Goldman Sachs Group Inc. Emtia araştırma küresel müdürü Jeffrey Currie tarafından, hala güvenli bir liman olduğu açıklandı.

Stephen Innes: Altının yükselmesi sınırlanabilir

AxiCorp Ltd. baş küresel piyasalar stratejisti Stephen Innes, paylaştığı notta şu ifadeleri kullandı; "Altın, dolardaki düşüş ile birlikte hafta başındaki düzeltme sonrası toparlanmaya devam ediyor, ancak yüksek faizler altının geri dönmesini sınırlayabilir," dedi ve "Kısa vadeli spekülatif pozisyon verilerinin yüksek miktarda kısa dolar pozisyonu işaret etmesi ile birlikte, altının negatif orta vadeli ABD ekonomik görünümü dolayısıyla gerekli bir çeşitlendirici olarak cazibesi, stratejik yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve hedge etmeleri dolayısıyla etkisini sürdürüyor"

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Yorumlar

meşe

ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ LİMANDIR, ŞU AN DÜŞEBİLİR EN KISA ZAMANDA TEKRAR YÜKSELİR ,DÜN YADA EN DEGERLİ ,DÜNYANIN HER ÜLKESİNDE ANİDEN PARAYA CEVRİLEBİLEN ALTINDIR.
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