Altın için kritik açıklama: Bundan sonra...

Ons altın fiyatlarının soluksuz yükselişini dünyanın gündemine oturdu. Son dönemde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken güvenli liman altında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Ons altın fiyatları dün 2011 yılındaki tarihi zirvesini geride bırakarak 1944 doları test etmişti. Bugün özellikle gece saatlerinde altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekti.

Altın fiyatları gece saatlerinde ons tarafında 1981 doları görürken gram altın da buradan aldığı destekle 437 lirayı gördü. Altın iki tarafta gördüğü zirve seviyelerin ardından sert satış yese de günün ikinci yarısında tekrar yönünü yukarı çevirdi. Bu seviyeler şimdilik hem ons altın hem de gram altın tarafında yeni tarihi zirveler oldu.

Tarihler 17 Temmuz'u gösterdiğinde ons altın fiyatları 1810 dolar seviyesinde bulunuyorken, gram altın fiyatları ise 399 lira seviyesinden günü tamamlamıştı. Altın fiyatları bu tarihten itibaren yükseliş trendinde bir üst kanala geçerek hızlandı.

Altın fiyatlarında hareketlerin özellikle gece olması dikkat çekiyor. Bugün özellikle gece yarısından itibaren yükselerek ons tarafında 1981 doları, gram tarafında 437 lirayı gören altın fiyatları saat 05:00'den sonra sert satış yedi.

Sert satışın ardından yön tekrar yukarı döndü

Ons altın fiyatları sabaha karşı gelen sert satışın ardından gün içi 1907 dolara, gram altın fiyatları 422 liraya kadar çekildi. Günün ikinci yarısında altın fiyatlarında yön tekrar yukarı döndü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler. Dış piyasalarda rekor düzeylerde işlem gören altın, içeride de tırmanışını sürdürüyor.

Altın fiyatları saat 17:46 itibariyle ons tarafında 1949 dolardan gram altın ise 434 liradan işlem gördü.

"Kar satışları gelebilir"

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle koronavirüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketlere karşın, ekonomide yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını da baskı altında tutuyor.

"Altında temkinli duruş sergilenmeli"

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatları için kritik değerlendirmeler yaptı. Karabulut, 2011'den sonra 400-500 dolar civarında aşağı yönlü hareketlerin ani bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki hareketler için temkinli duruş sergilenmeli" dedi.