Altın için flaş iddia: 1-2 yıl içinde...

Altın fiyatlarının artıp artmayacağı merak edilirken, TheTechcnicalTraders.com baş piyasa stratejisti Chris Vermeulen, altın fiyatlarının hala uzun vadeli bir boğa trendinde yer aldığını ileri sürdü.

kriptokoin'in haberine göre; Vermeulen, geçen yılın zirvelerinin çok yıllı bir altın zirvesine işaret etmediğini söyledi. Chris Vermeulen, "Aşağı yukarı 2.700 dolara bakıyoruz ve ortaya çıkan kalıba dayanarak, önümüzdeki bir ila iki yıl içinde bu seviyeye ulaşılabileceğini söyleyebilirim. Bu muhtemelen daha erken olur." iddialarında bulundu.