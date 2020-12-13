Altın için en iyi zaman ne zaman? Yıl sonu için beklediği seviyeyi de açıkladı

Walsh Trading Yardımcı Direktörü Sean Lusk, Kitco News’e, tarihsel ticaret modellerine dayanarak, altın için en iyi zamanlardan birinin Aralık ortasından 14 Şubat'a kadar olduğunu söyledi.

kriptokoin'in haberine göre; Lusk, şu anda altının 1.830 $ seviyesini tutmayı başardığını ve bu durumun değerli metalin yılbaşından beri %20 arttığı anlamına geldiğini söyledi. Altının son birkaç aydır konsolidasyon modunda olduğu düşünüldüğünde bu etkileyici bir duruma işaret ediyor.

"Yıl sonuna kadar..."

Yıl sonuna kadar altının daha yüksek seviyelere gidebileceğini ileri süren Lusk, "1.850 - 1.900 dolara doğru ilerlerken yıl sonuna doğru yavaş bir süreç olacak” dedi.

Makro resmin değişmediğini vurgulayan Lusk “Aşı yaygın olarak dağıtılıncaya kadar, altın yine de iyi iş çıkaracak." dedi.

Lusk, özellikle matbaa makinelerinin tekrar harekete geçmesiyle yani para basımıyla birlikte altın ve gümüş için yükselişin görüleceğini iddia etti.