Altın için dikkat çeken tahmin: Bu seviye üzerinde...

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler araştırılırken IKON Menkul altın için iddialarını açıkladı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, "Son günlerde 1811 seviyesini direnç olarak test eden sarı metalde bugün 1811’ün üzerinde tutunma çabası devam ediyor." açıklamasını yaptı.

"Bu seviye üzerinde tutunma başarılı olamazsa..."

"1811’ün üzerinde kalıcı olabilirse kademeli yükselişler devam edebilir ve 1811 artık adım adım destek konumuna gelebilir." iddialarında bulunan IKON Menkul, iddiasını şöyle sürdürdü:

"Bu seviye üzerinde tutunma başarılı olamazsa aşağıda 1794’ü izlemeye başlayacağız. Grafiklerde önceki günlere göre ekstra bir durum gözükmüyor. Bu sebeple mevcut destek dinreç ve trend bölgelerini izlemeye devam edeceğiz."